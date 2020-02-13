美總統大選民主黨初選 最後一名非裔參選人退出

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（法新社華盛頓12日電） 美國麻薩諸塞州前州長派屈克今天宣布退出民主黨總統候選人提名戰，代表最後一名非裔參選人退出一度競爭激烈的民主黨提名戰。

派屈克（Deval Patrick）昨天在新罕布什爾州初選表現不理想。民主黨逐州選出11月將代表民主黨挑戰總統川普的候選人，新罕布什爾州黨團會議是初選第2站。

台裔企業家楊安澤昨天也退出選戰，民主黨初選非白人參選人目前只剩下來自夏威夷、具有薩摩亞血統的國會女議員加巴德（Tulsi Gabbard）。

派屈克在聲明中說：「新罕布什爾昨晚的投票不足以幫助我們邁入下一階段選舉，所以我決定停止參選，即刻生效。」

民主黨初選最初有28名參選人，其中包括7名少數族裔，但聯邦參議員賀錦麗（Kamala Harris）、聯邦參議員布克（Cory Booker）及拉丁裔德州聖安東尼奧市（San Antonio）前市長卡斯楚（Julian Castro）等知名非裔政治人物紛紛在上周愛阿華州初選前夕宣布退出選戰。

目前維持參選的有加巴德、前副總統拜登（Joe Biden）、聯邦參議員華倫（Elizabeth Warren）、克羅布查（Amy Klobuchar）和桑德斯（Bernie Sanders），以及印第安納州南本德市（South Bend）前市長布塔朱吉（Pete Buttigieg）、前紐約市長彭博（Michael Bloomberg）和對衝基金經理人、億萬富翁思特爾（Tom Steyer）共8人。（譯者：李佩珊/核稿：劉文瑜）

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