製作寄生上流談貧富差距 李美敬出生南韓最富有家族

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（法新社首爾13日電） 南韓電影「寄生上流」劇組上台受領第92屆奧斯卡最佳影片獎時，本片執行製作人李美敬最後致詞，她來自南韓最富有的家族。「寄生上流」是一部描述貧富差距現象的社會諷刺電影。

南韓導演奉俊昊（Bong Joon-ho）執導的「寄生上流」（Parasite）是奧斯卡史上首部獲得最佳影片大獎的外語片，本片批評社會不平等現象，在南韓國內和國外都備受好評。

身為「寄生上流」執行製作人的李美敬（Miky Lee）是三星集團創辦人李秉喆（Lee Byung-chul）的孫女。三星集團是南韓目前為止最大的家族大型企業集團（財閥），長期主導南韓經濟發展狀況。

李美敬也是CJ集團副董事長。CJ集團1990年代從三星集團獨立出來，主要業務包括食品餐飲和娛樂傳媒等。

畢業於美國哈佛大學的李美敬，曾參與製作奉俊昊執導的「殺人回憶」（Memories of Murder）、「非常母親」（Mother）和「末日列車」（Snowpiercer）等電影。

李美敬在奧斯卡頒獎典禮致詞時，感謝南韓愛看電影的民眾「毫不猶豫給我們簡單易懂的意見」，促使導演和創作者「繼續挑戰極限」。李美敬也感謝她的弟弟，也就是CJ集團董事長李在賢（Lee Jay-Hyun）。

研究電影與媒體的哈佛大學博士生裴卿允（Keung Yoon Bae）說，李美敬的發言「為寄生上流的頒獎季做了一個非常特別的結尾，當中談到韓國整體社會與財閥集團間的寄生關係」。

© 2020 AFP