IMF預估：武漢肺炎對全球經濟衝擊有限

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（法新社華盛頓12日電） 國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）今天表示，現在論定武漢肺炎疫情造成的經濟損失仍為時過早，但她認為對全球經濟成長應該只有「輕微」影響。

世界衛生組織（WHO）昨天將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID-19），疫情在中國已造成逾1350人喪命，且各界認為感染病毒致死人數將於本月稍晚達到高峰。

喬治艾娃告訴美國財經媒體CNBC，國際貨幣基金預期中國經濟將出現「V形反彈」，也就是中國經濟活動會先急劇下滑，隨後迅速復蘇，這代表對於全球其他地區可能只會形成輕微影響。

但喬治艾娃警告「現在做出預測仍言之過早」，她還說，相較2003年中國爆發嚴重急性呼吸道癥候群（SARS）疫情時，這次全球經濟「沒那麼強勁」。

國際貨幣基金預測，今年中國經濟成長率將達到6%，相較2003年則高達10%。

美國政府官員一如往常不願做出預測，但認為武漢肺炎疫情對於美國經濟的影響可能只是短暫的。

美國財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）今天告訴國會議員，「毫無疑問地，疫情對中國造成嚴重衝擊」，但對美國經濟來說，「我不認為冠狀病毒帶來的影響會延續超過今年」。

© 2020 AFP