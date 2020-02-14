出動坦克圍成愛心 俄羅斯軍人向女友求婚成功

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（法新社莫斯科14日電） 俄羅斯軍人卡贊瑟夫使出渾身解數向女友求婚。他請同事調動16台坦克車圍成心形，再引導交往多時的女友走到心形中央，而後捧着紅玫瑰向女友求婚，最終女方點頭答應。

俄羅斯國防部今天發布的影片中，記錄這段充滿活力的浪漫求婚過程。今天是2月14日情人節。

卡贊瑟夫（Denis Kazantsev）求婚當天白雪紛飛，T-72B3坦克駛入阿拉比諾（Alabino）訓練場。俄羅斯國營通訊社「史普尼克國際」（Sputnik International）報導，阿拉比諾訓練場位於俄羅斯首都莫斯科西南方約20公里處。

俄羅斯國防部旗下「紅星」（Zvezda）電視台報導，卡贊瑟夫引導他交往多時的女友科佩托娃（Alexandra Kopytova）走到坦克圍成的心形中央，行走期間，科佩托娃用雙手遮住眼睛。

接着卡贊瑟夫單膝下跪，手中捧着一束紅玫瑰，向科佩托娃求婚。

卡贊瑟夫說：「我們在一起很久了，我們歷經時間和距離的考驗，嫁給我吧！」科佩托娃輕輕點頭表示答應，卡贊瑟夫隨後為女友戴上戒指。

科佩托娃在現場告訴電視台記者：「我還沒弄清楚發生了什麼事。這真是意料之外。」

根據「紅星」報導，用來進行這場浪漫求婚行動的坦克，曾參與在紅場舉行的年度勝利日（Victory Day）閱兵儀式。

© 2020 AFP