川普常推文議論案件 美司法部長籲停止

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（法新社華盛頓13日電） 美國總統川普的長期顧問因涉「通俄門」而被定罪，川普數度推文議論。司法部長巴爾今天說，川普推文讓他很難好好工作。

巴爾（William Barr）接受美國廣播公司（ABC）訪問時表示：「一直有人在背後指指點點搞破壞，我就不能在司法部好好工作。」

巴爾強調：「我覺得，有關司法部刑事案件的推文應該停止，現在是時候了。」

前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）於2017年至2019年調查俄羅斯涉嫌干預2016年美國總統選舉、圖謀拉擡川普選情一案，過程中牽涉到與川普有數十年交情的政治操盤手史東（Roger Stone），史東去年11月以欺騙國會、阻礙調查及干擾證人等罪狀被判有罪，檢察官建議量刑7至9年。

川普推文抱怨，指史東受到「司法不公」待遇；之後司法部表態，傾向縮短求刑刑期；接着4名承辦檢察官全數退出此案，部分媒體認為這是一種抗議。

川普否認他的推文構成政治干預。他的推文先是抨擊7至9年的量刑建議，之後司法部建議把求刑刑期縮短超過一半，他又推文支持巴爾。

巴爾被問到是否曾與川普談及史東案的量刑建議，他說「從來沒有」。

巴爾還表示：「我很高興地說，事實上，總統從未要求我在刑事案件中做任何事。」（譯者：曾依璇/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP