支持國際企業稅改革 臉書祖克柏願意繳更多稅

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（法新社巴黎14日電） 臉書共同創辦人兼執行長祖克柏今天支持經濟合作暨發展組織（OECD）對全球網路巨頭課稅的改革方案，儘管這意味着像臉書這樣的公司必須向各國政府支付更多稅款。

根據祖克柏（Mark Zuckerberg）明天將在德國發表演說的摘要：「我們希望稅制改革，我很高興OECD看到這一點。」

他補充說：「我們希望OECD的作法能夠成功，讓我們有一個穩定可靠的系統向前發展。」

數位稅爭端始於去年7月，法國國會通過數位服務稅法案，擬向谷歌（Google）、蘋果（Apple）、臉書（Facebook）、亞馬遜（Amazon）等美國數位巨擘課徵3%數位稅，數位稅成為美國和法國間爭論焦點。

華府認為，法國課徵數位稅的做法有差別待遇，揚言對法國產品加徵關稅。不過，雙方在上個月同意在OECD的支持下尋求一個全球框架，法國也暫停徵收數位稅直到2020年12月。

不過，英國誓言要繼續推行自己的數位稅，美國提出所謂的「安全港」方案，都使數位稅協商變得更加複雜。

OECD談判代表面臨的下一個期限是7月初，137個參與國到時候將舉行會議，敲定數位稅主要政策內容。

OECD在昨天發表的聲明表示，正在討論的稅制改革將使全球企業每年增加4%所得稅，價值1000億美元（新台幣3兆元）。（譯者：林沂鋒/核稿：陳昱婷）

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