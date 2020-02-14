美再對華為下重手 控詐欺竊密新罪名

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（法新社華盛頓13日電） 美國政府以共謀詐欺和密謀竊取商業機密等16項新罪名起訴中國電信大廠華為技術公司，指控華為涉嫌「數十年來」竊取美國企業商業機密的行為。

美國司法部指控華為及其代理人共謀從6家美國科技公司「侵佔智慧財產」，藉以擴展全球業務。

這份起訴書除了點名華為，還包括華為財務長孟晚舟和數家子公司。

司法部發表聲明指出，根據起訴書，華為長期以來利用詐欺和欺騙手段，侵佔美國同業的尖端科技。不過，司法部並未透露這些美國公司的名稱。

司法部說：「華為竊取商業機密和其他美國尖端技術的努力有了成果。」司法部還表示，華為取得「網路路由器原始程式碼、蜂巢式天線技術和機器人等有關的非公共智慧財產權」，以獲得相對於競爭對手的「不公平競爭優勢」。

根據長達56頁的起訴書，華為和美國科技公司之間簽署了保密協議，之後卻沒有遵守。

華為被控挖角其他公司的員工，並指示他們盜用前公司的智慧財產權。起訴書中還提到，華為利用任職研究機構的教授扮演代理人角色，竊取商業機密，並設立一項獎金制度，以鼓勵員工從對手竊取機密資訊。

華為批評最新的指控罪名「毫無根據且不公平」，並預期本案將遭駁回。

華為說：「美國司法部出於競爭而非執法的目的，試圖不可挽回地損害華為的聲譽和業務。政府今天指控的『詐騙企業』不過是把近20年前的幾項民事指控牽強的重新包裝。」

華府憂心華為和北京政府及情治單位的關係，將華為打入黑名單。

不過，美國商務部今天表示，將延後45天實施華為產品禁售美國企業的禁令，同時尋找能取代這家中國電信巨擘的供應商。

另外，美國政府說服盟國在建置5G網路基礎建設時，不要採用華為的設備，目前效果不彰。

法國今天表示，不會屈服華府壓力，將華為排除在法國5G網路設備供應商行列之外，但華為可能會受到限制。

歐盟和英國則在上月公布一項政策方針，宣稱政府在建置5G網路時應該避免仰賴「高風險」供應商，但未直接排除任何一家供應商。

© 2020 AFP