美國民主黨總統提名戰 彭博赴德州爭取黑人選票

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（法新社休士頓13日電） 美國億萬富豪彭博近日展開魅力攻勢，試圖讓黑人選民相信，他是合適的民主黨總統候選人，能在今年11月的大選上與現任總統川普一較高下。非裔選民在民主黨政治扮演重要角色。

彭博（Michael Bloomberg）今天在德州召集支持者，身為前紐約市長的他把焦點放在3月3日「超級星期二」（Super Tuesday），屆時將有14個州、美屬薩摩亞和海外民主黨人士在民主黨總統初選投票。

這是彭博參與角逐民主黨總統候選人提名以來，第6度造訪德州。

彭博在非裔士兵博物館（Buffalo Soldiers National Museum）展開「麥可（彭博的名字）為非裔美國人服務」（Mike for Black America）競選活動。

彭博說：「這個月，我們回望過去，並一起慶祝黑人歷史，因為黑人歷史就是美國歷史。」

彭博在德州設有19個競選辦公室，並在此區僱用150名員工。因此，相較於其他候選人，彭博在德州有更多曝光機會。

德州是左右民主黨黨內初選結果的關鍵，因為德州有228張黨代表票，比2月舉行初選的州所加起來的黨代表票總數還多。彭博選擇不參與2月總統初選。

要獲得民主黨總統提名，參選人必須獲得3979張黨代表票過半的1990張。（譯者：李宛諭/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP