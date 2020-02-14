美國總統大選口水戰升高 川普和彭博互譏魯蛇小醜

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（法新社紐約13日電） 隨着積極爭取民主黨提名競選總統的前紐約市長彭博民調攀升，美國總統川普和彭博之間的口水戰升高，互譏對方「魯蛇」和「小醜」。

在這兩位紐約富豪的最新口水戰中，川普批評彭博（Michael Bloomberg）是「魯蛇」，彭博則反譏川普是「馬戲團小醜」。

擺脫國會彈劾陰影的川普連日來緊咬着有數十年交情的彭博不放。

彭博身高約173公分，被198公分的川普一再拿來做文章，稱他「小彭博」。

川普推文批彭博：「小彭博是魯蛇，萬貫家財卻不能辯論，而且零存在感。你們等着瞧。」

川普11日指控彭博是種族主義者，轉推2015年一段錄音檔。檔案中，彭博捍衛自己任職紐約市長期間鎖定非白人的「攔截盤查」（Stop-and-Frisk）政策。彭博去年11月宣布參選前幾天，才對這項警察執法政策道歉。

擁有560億美元身家的彭博今天推文反擊：「＠川普：我們在紐約有不少共同朋友。他們背地裡譏笑你，說你是馬戲團的愚蠢小醜。」

「他們清楚你繼承一大筆財產，卻因愚蠢的交易和自身的無能而保不住。我有紀錄且有資源可以打敗你。」

目前為止，彭博已經砸下超過2億6000萬美元競選，民調聲望逐漸攀升。近期的全國性民調顯示彭博名列第三，僅次於聯邦參議員桑德斯（（Bernie Sanders）和前副總統拜登（Joseph Biden）。

© 2020 AFP