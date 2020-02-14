美法官擋下微軟國防部雲端合約

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（法新社舊金山13日電） 美國聯邦法官今天暫時擋下國防部把一項高達100億美元的軍事雲端運算合約授予微軟公司。亞馬遜聲稱這項合約在過程中受到政治力影響。

根據判決摘要，聯邦法官康貝爾史密斯（Patricia Campbell-Smith）今天應亞馬遜的要求發布初步禁制令，擋下國防部這項名為「聯合組織防衛基礎」計畫（Joint Enterprise Defense Infrastructure program, JEDI）合約。

亞馬遜表示，他們之所以會被排除在這項合約之外，是因為美國總統川普和亞馬遜及執行長貝佐斯（Jeff Bezos）之間的宿怨。

亞馬遜要求總統川普和其他高層官員，就授予微軟這項為期10年的合約出面作證。

國防部發言人表示：「我們對於今天的判決感到失望，認為此舉不當延宕國防部現代化戰略，並剝奪我們戰士急需的能力。」

「聯合組織防衛基礎」計畫的最終目的在讓所有美軍單位透過同一系統分享訊息，在人工智慧（AI）協助下即時搜尋資料。

微軟則表示：「我們對國防部有信心，相信事實將證明他們在經過詳細完整且公平的過程後，決定微軟最能符合戰士的需要。」

© 2020 AFP