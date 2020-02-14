雖憂武漢肺炎疫情 亞股漲多跌少

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（法新社香港14日電） 由於難以確定中國武漢肺炎疫情是否比當局所通報嚴重，亞洲投資人今天對疫情感到緊張，但相較於昨天市場普遍收黑，今天亞股多半反彈。

中國2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）死亡人數及確診病例數昨天大幅增加，讓外界更加懷疑北京隱匿真實疫情規模。然而市場的擔心今天轉為困惑，因為中國當局表示某些死亡病例不慎重複計算，而將相關數字調降。

不過隨着越南封村隔離1萬多人，以及日本傳出首起死亡病例，市場產生了一種不確定性。

金融服務公司AxiCorp的殷尼斯（Stephen Innes）表示：「市場仍有些憂慮揮之不去，有如烏雲籠罩，惟恐還是可能出現令人意外的複發性群聚感染。只是這種嚴重性和市場對風險的規避不致於到上周五那種程度。」

因為擔心疫情對經濟造成的影響，日本日經225指數下跌0.59%，收23687.59點。東證一部指數下挫10.21 點或0.60%，收1702.87點。

上海證券交易所綜合指數開盤下跌，收盤時上漲0.38%，來到2917.01點。香港恆生指數開盤下跌0.11%，最後收高0.31%，來到27815.6點。

雪梨股市收漲0.38%、首爾股市收盤也上揚0.48%，台北股市則收高0.2%。

© 2020 AFP