前美國總統歐巴馬關注 NBA怪物狀元威廉森狂喜

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（法新社芝加哥14日電） 美國職籃NBA紐奧良鵜鶘的「怪物狀元」威廉森（Zion Williamson）今天發現，前美國總統歐巴馬（Barack Obama）是他忠實支持者之一，這讓他感到欣喜若狂。

這次在芝加哥進行的NBA明星賽系列活動期間，歐巴馬於新秀挑戰賽（Rising Stars）前與威廉森聊了一下，而歐巴馬對威廉森的認識之深，讓這位天才好手印象深刻。

威廉森說：「他說我打得很好…說實話，那正是我所需要聽到的。」

鵜鶘昨天以118比123敗給奧克拉荷馬雷霆，當時威廉森攻下生涯新高32分，在10場比賽中共獲221分，和前NBA球星歐尼爾（Shaquille O'Neal）、艾佛森（Allen Iverson）一樣，成為能在NBA生涯前10戰拿下至少200分的球員之一。

威廉森稱歐巴馬對他說：「生涯新高32分」，威廉森表示：「因為他持續關注我們，我得向他致敬，他了解我們，知道我們的數據，我真的對他充滿敬意。」

威廉森表示，歐巴馬甚至還談到他最近的比賽，並讓自己有那種「你有在持續關注我？我才19歲耶，你明明有很多超級明星可以去關注」的感覺。

歐巴馬也告訴達拉斯獨行俠明星後衛唐西奇（Luka Doncic）說：「你打得太好了」，並讓另一位明星賽先發球員、亞特蘭大老鷹楊恩（Trae Young）留下深刻印象。

楊恩表示：「他很愛看我打球，他一直都在看我的比賽，他告訴我老鷹隊未來會變成什麼樣子，他知道那些關於我的各種事情，這真是太瘋狂了。」（譯者：李晉緯/核稿：陳彥鈞）

© 2020 AFP