女星石原聰美無懼肺炎 綵排傳遞東京奧運聖火

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（法新社東京15日電） 2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）造成的恐懼持續為夏天登場的東京奧運帶來陰影。東京奧運組委會今天綵排傳遞聖火，參與女星石原聰美說，相信奧運將留下很多好回憶。

在火炬抵達日本前，組委會嚴謹地確認細節，4名跑者帶着供綵排使用沒有點燃的聖火，每人約跑了200公尺。聖火傳遞活動預定從3月26日起跑，直至7月24日奧運開幕式為止。

傳遞聖火綵排期間交通受到管制，在保全與警方的監控下，穿着白色帶有紅色斜線官方制服的火炬手，把聖火一個傳給一個，後方還跟着一群旁觀者、當地居民以及市政官員。

日本演員石原聰美負責傳遞第3段的聖火，她說：「一想到121天後奧運就要在日本登場就很激動，相信這會留下很多好的回憶。」

只是武漢肺炎迄今已在中國造成1500人死亡，確診個案超過6.6萬人，儘管組委會堅稱東京奧運將按計畫進行，但在對於疫情快速傳播的憂慮下，外界呼籲組委會應說明是否有應急方案。

日本是中國以外疫情最嚴峻的國家之一，13日已確認第一起武漢肺炎死亡案例，目前日本境內已有至少30個確診案例，另外停泊在橫濱市被隔離的游輪鑽石公主號上，也有逾200人被檢測出呈陽性反應。（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）

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