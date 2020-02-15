敘利亞軍用直升機 一周內兩度遭飛彈擊落

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社大馬士革14日電） 一架敘利亞軍用直升機今天在敘利亞西北部的最後一個主要叛軍據點上空被擊落，這是敘利亞與土耳其近一周局勢緊張的第2起類似事故。

土耳其部隊與俄羅斯支持的政府軍在事故發生區域已多次起衝突，有鑒於此，美國政府敦促土耳其向西方盟友尋求協助。

自去年12月以來，敘利亞及俄羅斯部隊在範圍不斷縮小的西北部地區發起致命進攻，今天造成9名平民喪生。

敘利亞官方的敘利亞新聞社（SANA）報導：「（本地時間）約下午1時40分，我方一架軍用直升機在阿勒坡（Aleppo）西方鄉村被一枚惡意飛彈擊中，飛機墜毀，機上所有人員喪生。」

敘利亞新聞社表示，直升機是在烏魯姆庫布拉鎮（Urum al-Kubra）附近被擊落，這座城鎮由土耳其支持的叛軍掌管，但報導未提到飛彈是由哪一方發射。

土耳其支持的「民族解放陣線」（National Liberation Front）叛軍團體在通訊軟體Telegram發布聲明，自稱對此事故負責。

敘利亞人權瞭望台組織（Syrian Observatory for Human Rights）表示，機上兩名飛行員都死亡；法新社記者也看到了直升機破碎的殘骸及一名飛行員染血的工作服。

3天前，也有一架敘利亞軍用直升機在伊德利布省（Idlib）被擊落，至少3名機組員死亡。土耳其媒體將這起攻擊歸咎於叛軍，但人權瞭望台組織表示，土耳其軍隊在伊德利布市東南方的卡米納斯村（Qaminas）上空向直升機發射火箭。土耳其並未承認發動攻擊。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP