曼城禁止參與歐戰兩季 瓜迪歐拉動向受關注

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（法新社倫敦14日法電）歐洲足球總會（UEFA）今天以違反財政公平競爭，禁止英超曼城參加歐冠（Champions League）、歐霸（Europa League）等賽事兩季，曼城總教練瓜迪歐拉去留備受矚目。

UEFA規定，球團不得無限度砸錢，必須將虧損控制在一定門檻，以免豪門競相「用錢堆冠軍」。曼城被踢爆違反財政公平規定，2012到2016年間向UEFA虛報贊助商收益。

除被禁賽兩季外，曼城還得挨罰3000萬歐元（近10億新台幣）。曼城則立刻宣布要向體育仲裁法庭（CAS）申訴。

由於英超前4強可直接晉級歐冠小組賽，本季排在英超第二的曼城被禁，代表這季英超老五可以直接進到2020-21歐冠小組賽。

此案也可能衝擊到曼城主帥瓜迪歐拉（Pep Guardiola）動向。瓜迪歐拉上月表示若沒能在本季歐冠16賽打敗皇馬晉級就走人，加上他2016年被曼城網羅的合約理有跳脫條款，瓜帥更有理由離開兩年不能踢歐戰的曼城，一些大咖球星也可能想棄船。

不過這也不是曼城第一次違反公平財政競爭規定。2014年5月曼城就曾為此挨罰6000萬歐元，且得縮減陣容踢當時的歐冠。

© 2020 AFP