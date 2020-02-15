武漢肺炎疫情延燒 居家運動正夯 推拿師在家跑66公里

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社香港15日電） 正當中國遭受武漢肺炎衝擊，人們被關在室內並努力地維持體態之時，熱衷跑步的推拿師潘善粗在小小的公寓里花了逾6小時跑了一場66公里的「超級馬拉松」。

中國受2019年冠狀病毒疾病（COVID-19，武漢肺炎）疫情衝擊之最，導致逾1500人死亡。於此同時，因為官方積極鼓勵人們運動對抗武漢肺炎，中國掀起一陣健康熱。

因為體育館沒開，這些被要求待在室內的14億人開始互相較勁可以舉起多少瓶水，可以背着小孩做多少個伏地挺身，還有可以在自家大樓爬幾層樓。

44歲的潘善粗輕鬆贏得這場非正式比賽的金牌，他說自己在家花6小時41分鐘跑了66公里。他還秀出追蹤數據作證，與他在公寓里反覆繞着傢具跑的影片。

潘善粗透過電話在杭州受訪時表示：「一開始我感到有點暈，但當你繞了很多圈以後，你就習慣了。跑步會跑上癮，如果很長一段時間沒有跑的話，腿就會癢。」

此外，潘善粗還開直播在浴室定點跑了30公里，藉此激勵過去兩周同樣被關在家的人們。

推拿師潘善粗說：「我和其他人在群組裡討論，這場疫情結束後最想做什麼事情，有些人說他們要去大吃一頓，我說我要去戶外跑100公里。」（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP