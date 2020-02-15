馬利中部遇襲40人喪生 疑似族群衝突

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社馬利巴馬科14日電） 馬利當局今天表示，該國中部地區發生一連串攻擊，導致40人喪生，包括9名士兵。在這個深陷困境的地區，多數死亡是族群間暴力所引起。

馬利政府指出，中部地區奧戈薩古村（Ogossagou）發生攻擊，有31人遭到殺害，導致這個村莊的死亡人數再次上升。

奧戈薩古村主要住着游牧民族富拉尼人（Fulani）。去年3月，當地曾發生屠殺，造成160人死亡，耕獵民族多貢族（Dogon）民兵被視為是幕後黑手。

村長巴瑞（Aly Ousmane Barry）告訴法新社，這次新攻擊是由大約30名槍手所發動。他表示：「小屋及作物遭到焚毀，牲口遭燒死或帶走。」他鄭重宣告，政府將找出行兇者。

一名匿名地方官員在早些時候指出，有28人失縱。他指責這起攻擊是由一個多貢族狩獵團體發動，但他的斷言可能無法獲得獨立證實。

這名官員與巴瑞都表示，在政府軍隊撤離該地區後，攻擊者在數小時內趁虛而入。

馬利軍方指出，馬利北部加奧（Gao）地區今晚發生襲擊，導致8名馬利士兵死亡，另有4人受傷。

安全官員指稱，馬利中部蒙多羅鎮（Mondoro）一處軍營今天也發生攻擊，有1名士兵喪生。

© 2020 AFP