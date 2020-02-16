川普彈劾案落幕 烏克蘭總統盼與美揭新頁

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（法新社慕尼黑15日電） 美國總統川普彈劾醜聞在美國與烏克蘭外交關係上留下印記，烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelensky）今天表示，如今彈劾案落幕，他希望能訪問華府，為兩國關係翻開新頁。

澤倫斯基不願自己與川普的一通電話，而被捲入華府政治鬥爭核心中。因為這通電話，美國民主黨指控川普濫權扣住對烏克蘭軍事援助，想施壓烏克蘭對民主黨籍前副總統拜登（Joe Biden）展開貪腐調查，而拜登可能在2020年總統大選成為川普的對手。

澤倫斯基今天在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）中表示：「彈劾案這出肥皂劇全劇落幕後，我希望能訪問（華府），為兩國關係翻開全新的一頁。」

法新社報導，澤倫斯基已邀請川普訪問首都基輔，但華府目前尚未安排澤倫斯基的訪問行程。

澤倫斯基對在場各國高階安全官員說：「在他邀約我之前，我準備好先招待他。」語畢，現場一陣掌聲。

烏克蘭外交部長普里斯泰科（Vadym Prystaiko）今天表示，俄羅斯強權再起之際，美國是烏克蘭至關重要的同盟，而川普彈劾案對雙方關係已造成影響。

普里斯泰科也出席慕尼黑安全會議，他告訴媒體說：「在美國聯邦參議院表決宣告川普無罪之後，仍有一些事情尚未解決。」（譯者：紀錦玲/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP