擁抱新自由　沙烏地女性能在公共場所抽菸

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（法新社利雅德16日電） 化名黎瑪的沙烏地阿拉伯女子在首都利雅德一間高級咖啡廳坐下，四處查看後確定沒有熟人，她吸了口電子菸再吐出團白煙，盡情享受沙烏地女性新獲得的自由。

27歲的黎瑪（Rima）在利雅德一間私人公司工作。她告訴法新社：「我覺得在公共場所抽菸，也是行使我新獲自由的一種方式。我很高興現在我能有所選擇。」

就像20世紀初的西方女性主義者，身處社會變遷下的沙烏地阿拉伯女性，有些人擁抱香菸、水煙或電子菸作為自我解放象徵。

充滿雄心壯志的沙烏地阿拉伯實際統治者王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）已推行一系列經濟和社會改革措施，以打造溫和且歡迎商業活動的國家形象。沙烏地阿拉伯女性如今也能開車、出席公共體育活動和演唱會，且不須男性監護人許可就能取得護照。

不僅如此，近幾個月沙烏地女性在公共場所抽菸越來越常見。這在極端保守的沙烏地阿拉伯推行大規模改革措施前，是難以想像的景象。

然而，26歲化名娜拉（Najla）的沙烏地阿拉伯女子表示，儘管沙烏地社會快速變化，性別雙重標準依舊存在，女性抽菸仍被視為「醜事且丟臉」。她說，她有朋友被父母發現會抽菸後，就被送去戒菸診所。

身穿傳統穆斯林黑色罩袍、頭披金色頭巾的梨瑪也說：「我不會告訴他們這關乎我的個性自由。因為他們不會理解，女人像男人一樣有抽菸自由。」

雖然這些自由還有些限制，但在沙烏地阿拉伯這樣的國家，幾年前還有宗教警察追打擦指甲油或髮絲露出頭巾外的女性，這些轉變已令許多人難以適應。

© 2020 AFP