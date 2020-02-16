武漢肺炎來襲 重創東南亞旅遊業

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（法新社寮國龍坡邦16日電） 大象公園沒人造訪、市場古玩賣不出去、嘟嘟車停在路旁乏人問津：受武漢肺炎疫情影響，中國遊客驟減，東南亞旅遊業正面臨數以十億美元計的損失。

由於中國遊客入出境受限，連帶影響到東南亞觀光業，從寮國北部的龍坡邦（Luang Prabang），到泰國巴達雅（Pattaya）、越南會安（Hoi An）、柬埔寨賭城施亞努市（Sihanoukville），觀光收入莫不大幅減少。

龍坡邦果昔攤47歲小販翁濤（Ong Tau, 譯音）受訪表示：「中國封了從雲南來的路之後，我們10天沒看到一個中國人來了。」

「生意掉了2至3成...之後還會更慘。」

中國人是全球最大的遊客來源，在全球疫情延燒當下，中國遊客留在國內，對導遊、商場員工和餐廳服務人員感受最深。

龍坡邦的導遊Tee說：「我朋友失去4、5個大團... 原本這段淡季就靠他們了。」

遊客驟減重創泰國，旅遊當局表示，中國遊客原本1個月可近100萬人次，今年2月至今卻已驟減9成。

世界衛生組織（WHO）已將武漢肺炎定名為2019年冠狀病毒疾病（COVID－19）。

© 2020 AFP