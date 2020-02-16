涉散布馬克宏盟友不雅影片 幕後黑手另案被捕

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（法新社巴黎15日電） 法國巴黎檢察署表示，自稱放出法國知名政治人物不雅影片、備受爭議的俄羅斯行為藝術家帕倫斯基今天遭警方逮捕。他被捕是因另一起暴力行為，與散布不雅影片無關。

前來法國尋求政治庇護的帕倫斯基（Pyotr Pavlensky）是因涉嫌在去年12月31日犯下「持械暴力事件」，遭警方逮捕偵訊。

檢方強調，這起「持械暴力事件」與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）欽點的巴黎市長參選人葛里沃（Benjamin Griveaux）不雅片外流事件無關。

35歲的帕倫斯基把葛里沃的不雅影片放上網路，引發軒然大波，也導致葛里沃被迫退出選戰。

檢方今天稍晚表示，42歲的葛里沃控告帕倫斯基散布不雅影片，此案已展開調查。

帕倫斯基昨天告訴法新社，他把葛里沃的性愛片放上網，是為凸顯葛里沃的「偽善」。

帕倫斯基爭議行徑不斷，2013年他在莫斯科紅場（Red Square）用釘子把自己的陰囊釘在地上，因此躍上國際媒體頭條。兩年後，他縱火焚燒俄羅斯聯邦安全局（FSB）總部大門，再一次登上新聞版面。（譯者：鄭詩韻/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP