突尼西亞組閣陷危機 最大黨退出陣容

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（法新社突尼斯15日電） 突尼西亞總理法赫法今天籌組新政府，但旋即面臨重大難題：關鍵的伊斯蘭復興運動黨宣布退出內閣陣容。

突尼西亞去年10月舉行國會大選，伊斯蘭復興運動黨（Ennahdha）以最大黨之姿提出內閣名單，卻遭國會否決，總統薩伊德（Kais Saied）因此將籌組政府的重責大任交付給法赫法（Elyes Fakhfakh）。

法赫法的內閣名單中，選中多位伊斯蘭復興運動黨人士出任部長。

但法赫法還沒正式宣布內閣陣容，伊斯蘭復興運動黨就表示退出，說唯有一個海納所有政治光譜黨派的政府，才會考慮加入。

對於伊斯蘭復興運動黨的決定，法赫法說：「讓我們很為難。」

他表示，他和總統已經同意透過司法和憲政途徑尋找解決方法，暗示內閣陣容可能會進行調整。

伊斯蘭復興運動黨在去年10月大選成為國會第一大黨，但所贏得的席次遠不足以成為多數黨。

伊斯蘭復興運動黨要求籌組全國統一政府，且政府成員應包括競選總統失利、媒體大亨卡魯伊（Nabil Karoui）所領導的突尼西亞之心黨（Qalb Tounes）。突尼西亞之心黨是突國第2大黨，在國會擁有38席。

伊斯蘭復興運動黨高階成員哈洛尼（Abdelkarim Harouni）今天告訴法新社：「伊斯蘭復興運動黨已經決定不參與政府，也不參與信任投票。」

若3月15日前仍無法完成組閣，總統薩伊德屆時可能會解散國會，重新舉行選舉。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP