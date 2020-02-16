美國男架網站反串諷刺極右派 卻成假訊息源頭

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓16日電） 美國緬因州男子布萊爾在家營運8個網站及5個臉書粉專，製造他宣稱容易辨別的反串諷刺「假新聞」，有時甚至能累積上百萬點閱，但有部分受眾信以為真，讓網站協助假訊息傳播。

網站雖有免責聲明說內容純屬嘲諷、全是虛構，信以為真者還是廣泛分享。48歲的布萊爾（Christopher Blair）說：「事實對他們不再重要，他們只在乎緊抓自己的仇恨跟恐懼。」

自稱「白目自由派」及政治倡議者的布萊爾說，身處極右派世界多年後，他知道該為這些「目標受眾」寫什麼。他說：「他們靠恐懼、仇恨、假新聞還有除他們外，大家都知道不是事實的特定情節過活。」

布萊爾曾試着跟保守派網路筆戰，但不太成功，所以改架網站反串，原本是要「搏君一笑」，後來演變成「教不可教者真相」的地方。

他說，分享他們文章的人每天分享500樣東西，多數是充滿仇恨的謊言，但分享他們網站的內容卻讓他們有機會為自己的行為負責，布萊爾說，點破這些人分享的是嘲諷內容後，對自己行為感到羞恥者會有反應。

但這樣仍有隱憂，除了會有網站偷走布萊爾的文章卻不帶警語外，專註辨別假訊息的大西洋理事會（Atlantic Council）數位取證研究實驗室（DFRLab）主任布魯基（Graham Brookie）說，布萊爾的策略存在很大的假設跟風險。

他說：「當多數受眾只看標題就分享，連極少數高度參與的閱聽人都會開始相信他。」

假訊息傳播成為2020年美國總統大選選前重要問題，但布萊爾說他的讀者早就想好要投誰，他的文章「不會影響選舉」。

© 2020 AFP