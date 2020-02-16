英國女主持人自盡身亡 生前面臨家暴指控飽受壓力

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社倫敦16日電） 英國電視節目主持人卡蘿琳弗拉克昨天自盡身亡。弗拉克生前被控對男友施暴，她的經紀公司指責檢方在這起案件上，對「脆弱」的弗拉克進行「作秀公審」。

40歲的卡蘿琳弗拉克（Caroline Flack）隸屬金錢人才經紀公司（Money Talent Management）。來自這間公司的瑞德里（Francis Ridley）發表聲明說：「卡蘿琳近幾個月承受巨大壓力，原因是受到正在進行的案子，以及可能面臨的審判影響。這場審判遭到媒體大肆報導。」

聲明還提到：「皇家檢察署（Crown Prosecution Service）應自我反省，看看他們如何進行一場沒有價值且不符合公共利益的作秀公審，最終給卡蘿琳帶來極大痛苦。」

弗拉克最為人知的演藝成就，就是先前擔任真人約會實境秀「愛之島」（Love Island）主持人。弗拉克去年12月被控趁男友在兩人的寓所睡覺時，用燈攻擊男友頭部。英國檢方上個月告訴法院，弗拉克預計3月出庭受審。

不過，弗拉克的男友否認這項指控，稱弗拉克「沒有用燈攻擊我」。

弗拉克的家人表示，弗拉克昨天被發現在她位於英國首都倫敦北區的寓所自盡身亡。這是第3位與「愛之島」有關的演藝人員自殺身亡。

自殺警語：珍惜生命，自殺不能解決問題，生命一定可以找到出路。如果需諮商或相關協助可撥生命線專線「1995」或張老師服務專線「1980」。

© 2020 AFP