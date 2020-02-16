IMF：冠狀病毒疾病恐傷害今年全球經濟成長

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（法新社杜拜16日電） 國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃今天表示，武漢肺炎疫情可能傷害今年全球經濟成長，且全世界應該擔憂不確定性帶來的「疲軟經濟成長」。

喬治艾娃（Kristalina Georgieva）在阿拉伯聯合大公國城市杜拜（Dubai）舉行的「全球女性論壇」（Global Women's Forum）上說：「（全球經濟成長率）可能下修，我們仍希望減幅介於0.1至0.2個百分點。」

喬治艾娃還說，俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）總體衝擊程度，將取決於疫情能多快獲控制。「我建議大家不要太快下結論。目前仍存在很大不確定性。」武漢肺炎已奪走超過1600條人命。

國際貨幣基金1月發布的最新「世界經濟展望」（World Economic Outlook）報告，將今年全球經濟成長率預估下修0.1個百分點至3.3%。去年全球經濟成長率為2.9%，是10年來最低紀錄。

喬治艾娃表示，現在評估疫情的全面影響還「太早」，但她承認旅遊業和運輸業已受到影響。

不過喬治艾娃也說，若疫情「迅速獲得控制，（全球經濟成長）可能急速下滑後非常迅速反彈」，呈現所謂V形走勢。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）

© 2020 AFP