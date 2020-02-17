丹尼斯風暴襲英釀一死 南威爾斯洪災紅色警戒

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（法新社倫敦16日電） 丹尼斯風暴（Storm Dennis）橫掃英國，強風與洪水為患，當局調派軍隊協助救災。風暴更造成一名男子落水喪命。

警方表示，這名男子在南威爾斯地區，掉入塔維河（River Tawe），被發現時已氣絕身亡。

丹尼斯風暴也襲擊法國多數地區，在西北部約有6萬人受到停電與交通中斷影響。

英國政府氣象單位針對南威爾斯地區發布罕見紅色警戒，並表示，有「受到洪災重大衝擊」的風險，包括水流湍急危及生命安全，以及洪水擴大可能損及財產，造成道路封閉。

當局今天發布多達594處的洪水警示與警戒，創史上紀錄，警戒範圍從蘇格蘭的特韋德河（River Tweed）到英格蘭西南部的康瓦爾（Cornwall）。

在南威爾斯的阿貝達隆（Aberdaron）風速超過每小時150公里。社群媒體流傳的照片顯示，附近的塔夫河（River Taff）潰堤；而在波伊斯（Powys），救難人員緊急救出困在家宅中的民眾。

英國航空（British Airways）與易捷航空（easyJet）證實班機已經停飛。網路上的一段影片顯示，一架龐大的空巴（Airbus）A380型飛機在強風下驚險降落。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP