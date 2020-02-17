丹尼斯風暴重創英法等地 復原工作展開

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（法新社倫敦17日電） 丹尼斯風暴周末橫掃英國，大範圍洪水及強風讓氣象單位罕見發布「危及性命」警告，法國部分地區也受害。清理工作今天展開。英國政府派軍隊前往英格蘭北部，協助災後復原工作。

丹尼斯風暴（Storm Dennis）來襲，英國部分地區48小時內降下超過1個月雨量，數以百計洪水警告仍未解除，包括英格蘭西部伍斯特郡（Worcestershire）蒂木河（Teme）附近地區的5則「嚴重」警告。

才剛從上周的席亞拉風暴（Storm Ciara）中復原，英國各地道路及鐵路又受狂風暴雨嚴重影響，讓國防部派遣軍隊前往上周遭洪水嚴重襲擊的英格蘭北部西約克郡（West Yorkshire）協助救災。

法國也受風暴影響，特別是西北部不列塔尼（Brittany）地區。根據法國氣象局（Meteo-France），菲尼斯泰爾（Finistere）及莫比昂（Morbihan）等地都暫時處於大雨及洪水橘色警戒。

電力供應商Enedis表示，已派450名員工前往恢復不列塔尼3萬戶供電。停電也影響法國北部及中部部分地區。

法國國家鐵路公司（SNCF）表示，風暴中斷兩列高鐵列車（TGV）服務，其中一列因為倒塌樹木停止，另一列則受到停電影響。

法國氣象局昨天晚間表示，隨着風速降至時速100公里以下，最糟的階段似乎已經過去。

© 2020 AFP