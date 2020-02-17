俄國女逃出武漢肺炎隔離 法院下令強制回院

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（法新社聖彼得堡17日電） 俄羅斯聖彼得堡法院今天下令，從博特金醫院逃回家的女子伊莉娜，得強制回院接受武漢肺炎隔離。

33歲的伊莉娜（Alla Ilyina）在社群媒體發文表示自己逃出隔離室，還抱怨餐點難以下咽，而且缺乏洗髮精等必需品後，聖彼得堡博特金醫院（Botkin）罕見提告，要求法院命令她住院治療，

法院裁決支持她「強制住院」，並說這必須立即執行。當地電視台畫面顯示，在審判後，法警護送她上救護車。

伊莉娜2月1日從中國海南搭機入境，回國幾天後出現微發高燒及喉嚨痛癥狀，醫生診斷她患有「急性病毒疾病」，懷疑是武漢肺炎。

根據當地健康監管單位，她原本要從2月6日開始隔離14天，並在獲得兩次陰性檢測結果才能離開，卻在入院一天後逃離醫院。

伊莉娜來自人權團體艾格拉（Agora）的律師切爾卡索夫（Vitaly Cherkasov）表示，她會再上訴。

伊莉娜告訴記者，等待測試結果費時，並抱怨說「只要他們想要」，她會一直被留在醫院。

同家醫院今天也對32歲的利巴可娃（Anna Rybakova）提告，她在伊莉娜之後逃離醫院隔離室。另外兩人據報也逃出，但在之後回院。

© 2020 AFP