威尼斯嘉年華開幕 天使降臨儀式掀高潮

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（法新社威尼斯16日電） 數千民眾今天身穿傳統面具舞會服飾湧入義大利威尼斯聖馬可廣場（Saint Mark's Square），見證一年一度威尼斯嘉年華會開幕儀式「天使降臨」（flight of the angel）。

每年威尼斯嘉年華會期間的第一個周日，都會有一名少女獲選成為「瑪麗」（Marie）表演開幕儀式「天使降臨」（flight of the angel）特技，身系纜繩，從99公尺高的聖馬可大教堂（Saint Mark's Basilica）鐘樓緩緩降落到地面舞台上。

這位「天使」懸吊空中時，會將五彩碎紙撒向下方的觀眾。

今年獲選成為「天使」的潘尼（Linda Pani）告訴法新社電視台（AFP-TV）：「這是一股純粹的能量。我漂浮在空中時，感受到能量從我的腳底竄上來。」

她還說，「這實在太驚奇了，我感受到體內有風、火、水、土」，這個經驗「可能是我人生中最快樂的3分鐘」。

流傳數世紀的威尼斯嘉年華會起源於基督教大齋期（Lent）前的狂歡作樂，每年吸引大批義國國內與海外遊客前來參加面具嘉年華會並欣賞戲劇演出。

今年的威尼斯嘉年華會將於本月25日結束。（譯者：李佩珊/核稿：嚴思祺）

© 2020 AFP