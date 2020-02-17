川普座車佛州賽道展威風 數萬賽車迷喝采

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（法新社佛州岱托納灘16日電） 美國總統川普今天搭乘全副武裝的凱迪拉克總統座車「野獸」（The Beast），在佛州岱托納灘的賽車道上緩緩繞場，接受現場數萬賽車迷歡呼喝采。

川普正在備戰11月大選爭取連任。今天他在美國改裝房車系列賽岱托納500大賽（NASCAR Daytona 500）擔任儀式發令人，依傳統下達「紳士們，啟動引擎」的指令。

根據系列賽高層，總統車隊接着率領40輛賽車在賽道上列隊前進，這是史上第一次有美國總統這麼做。

川普向齊聚佛州岱托納國際賽車場（Daytona International Speedway）的「數萬愛國人士」致謝，他並形容這場賽事是「道地的美國榮耀」。

川普告訴群眾：「不管誰獲勝，最重要的是上帝、家庭與國家。」

他說：「賽車會狂飆，粉絲會尖叫，這場偉大的美國賽事即將展開。」現場群眾則高喊「美國、美國」回應川普評論。

川普今天搭乘總統專機空軍一號（Air Force One），從自己的度假勝地海湖俱樂部（Mar-a-Lago）抵達賽車場。總統夫人梅蘭妮亞（Melania Trump）、長子小唐納．川普（Donald Trump Jr.）與女婿庫許納（Jared Kushner）與川普相伴。

© 2020 AFP