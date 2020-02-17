川普把身高當武器 高矮影響白宮爭奪戰

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓17日電） 美國總統川普靠嘲笑政敵身高「矮化」他們時，他其實是把這當武器，因為身高似乎是美國政壇的總統淺規則，高人一等通常較容易入主白宮。

身高190公分的川普近來在推文跟訪問中，卯足全力攻擊在民主黨總統初選站穩腳步的前紐約市長彭博（Mike Bloomberg），稱身高173公分的彭博是「迷你麥克」（Mini Mike），還說彭博參加民主黨初選辯論時，要求站在箱子上。

這並非這位共和黨籍總統頭一次以身高羞辱別人，他也用「矮小」稱呼不同身高的國會議員，因為川普似乎強烈意識到，身高在美國很重要，而這並非空穴來風。歐巴馬、布希父子、柯林頓（Bill Clinton）、雷根（Ronald Reagan）等美國前總統都至少180公分起跳。

美國人似乎對領導人身高十分執着，谷歌（Google ）說，2016年共和黨總統參選人其中一場辯論的最熱門搜尋關鍵字不是政策，而是前佛羅里達州州長傑布．布希（Jeb Bush，191公分）的身高。

研究身高如何影響美國人投票的奧古斯塔大學（Augusta University）政治科學家莫瑞（Gregg Murray ）表示，特別在紛亂時代里，愈高愈有力量的想法，會讓人們偏好較高的領袖，而這不只是美國獨有現象。

175公分的日本首相安倍晉三、184公分的以色列總理尼坦雅胡（Benjamin Netanyahu）都高於他們國內男性平均身高，而非民選領袖出身的中國領導人習近平則有180公分，也同樣高於國內男性平均。

總體來說，較高的人確實在政治上高人一等，也在各行各業享有優勢，荷蘭學者布恩（Abraham Buunk）表示，有壓倒性證據證明，在任何國家中，「高個子較容易取得組織中較高的位置」。

莫瑞則說，至少以全國水準來看，身高是美國女性固有的問題，因為對尋求強壯領袖的選民而言，她們的體態看起來難以「令人敬畏」。

© 2020 AFP