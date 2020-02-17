川普支持者恐同嘲諷 民主黨男同志參選人反擊

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（法新社華盛頓16日電） 在美國總統川普支持者發出恐同嘲諷後，民主黨同志總統參選人布塔朱吉（Pete Buttigieg）今天強調，他的性向不會損害他的選舉前景，美國已經「向前邁進」。

今年38歲的布塔朱吉，是印第安納州南本德市（South Bend）前市長，兩年前與同性伴侶葛萊茨曼（Chasten Glezman）結婚。他是參與民主黨總統初選的參選人之一。

右翼廣播談話節目主持人林堡（Rush Limbaugh）上周曾告訴聽眾，川普會享受在舞台上與親吻他丈夫的候選人正面交鋒。林堡嘲諷說：「可以預期到川普將會樂在其中。」

另外，曾在川普政府任職的極保守名嘴高卡（Sebastian Gorka）也對此發表評論，他問聽眾憑什麼「一名同性戀男子對我們（墮胎的權利）指手畫腳」。

對此，布塔朱吉回應說，他不會接受川普支持者的教訓，川普面臨從性侵到與情色明星上床不等的指控。

他告訴福斯新聞（Fox News）：「我身處忠實、充滿愛且堅定的婚姻。我為自己的婚姻感到自豪，我為我的丈夫感到驕傲，在家庭價值及美國政治領袖的道德上，我不會接受林堡或任何川普支持者等人的評頭論足。」

布塔朱吉的民主黨同僚及若乾著名共和黨人，也對上述恐同言論作出批評。川普本身表示，他認為美國沒有不選出同性戀總統的理由。

© 2020 AFP