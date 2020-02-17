投資人擔心疫情拖累全球經濟 亞股多收黑

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（法新社香港17日電） 由於武漢肺炎在中國死亡病例攀升，確診也突破7萬大關，引發投資人擔憂疫情衝擊全球經濟。加上日本和新加坡傳出負面經濟消息，亞洲股市今天大多收跌，上海和香港股市則收紅。

美國股市14日收盤走勢分歧，今天因假日休市。交易商因此將注意力轉向亞洲傳出不佳的經濟消息。

日本政府今天公布，去年10到12月的一季經濟較前季萎縮1.6%，創下5年多來最大萎縮幅度。新加坡也因武漢肺炎疫情重創觀光和貿易，而下修今年經濟成長預測。

歐洲最大經濟體德國14日已公布，去年第4季經濟零成長。國際貨幣基金（IMF）昨天也警告，武漢肺炎疫情可能傷害今年全球經濟活動。

金融服務公司AxiCorp的分析師殷尼斯（Stephen Innes）表示，雖然武漢肺炎重災區湖北省以外的中國確診病例增加速度近日放緩，令投資人鬆口氣；但若中國經濟受到影響比預期嚴重，市場氣氛可能沒這麼樂觀。

東京股市今天收盤下跌0.7%，新加坡股市收低0.2%，台北股市收跌0.4%，首爾股市收低0.1%，雪梨和吉隆坡股市也皆收黑。

不過，上海股市今天終場勁揚2.3%，因中國人民銀行宣布新措施，以緩和疫情危機對中國經濟造成的衝擊。香港股市也收高0.5%。（譯者：李宛諭/核稿：張正芊）

© 2020 AFP