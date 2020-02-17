抗暖化 匈牙利總理推每1人出生政府種10顆樹

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（法新社布達佩斯16日電） 匈牙利總理奧班今天承諾，每1名新生兒出生，政府將種10棵樹，以行動對抗氣候變遷。他說，這是政府上周通過的「氣候行動計畫」的一部分。

民族主義派的奧班（Viktor Orban）在年度國情咨文演說中表示：「我們將為每名新生兒種下10棵樹，到了2030年，我國森林面積將因此增加27%。」奧班並未提供行動進一步細節。

奧班1月形容政府的氣候計畫是以「基督教民主主義」（Chistian democratic）方式對付全球暖化。他經常用這個詞形容政策，例如當他激烈反對穆斯林國家移民時。

匈牙利政府的「全國能源和氣候計畫」（National Energy and Climate Plan）目標至2030年讓全國90%的發電達到碳中和，以核電和太陽能電力取代。

匈牙利執政黨青年民主黨（Fidesz）的政治人物過去經常對氣候議題持矛盾態度。奧班政府一名資深閣員去年還稱瑞典環保少女童貝里（Greta Thunberg）是「生病的孩子」，還說她發起的街頭運動令匈牙利老百姓反感。

不過，奧班和青年民主黨近期卻改變語調。奧班原本拒絕接受歐洲聯盟（EU）設定的2050年碳中和目標，但在布魯塞爾對歐盟國核能依賴度做出讓步後，奧班去年12月簽署協議。匈牙利政府最新政策也鞏固這番轉向。

奧班今天還矢言，要在7月底前消滅國內非法垃圾掩埋場，禁止一次性塑膠用品，以及在2022年底前讓市區公車全面電動化，並以財務「支援中小企業進行綠化」。（譯者：李佩珊/核稿：張正芊）

© 2020 AFP