插手川普親信案 美前司法官員連署要求部長下台

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（法新社華盛頓16日電） 上千名美國司法部前官員今天在網上公布一項連署聲明，要求司法部長巴爾（William P. Barr）下台，質疑巴爾對總統川普親信史東一案干預司法。

千人連署信函今天在網路上流傳，信中指出，基於種種舉措，以及他們對司法部公正與法治信譽造成的傷害，巴爾應該下台。

聲明還說，不能因為一個人是總統的親密政治盟友而在犯罪起訴上享有特殊待遇。

前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）於2017年至2019年調查俄羅斯涉嫌干預2016年美國總統選舉、圖謀拉擡川普選情一案，過程中牽涉到與川普有數十年交情的政治操盤手史東（Roger Stone），史東去年11月以欺騙國會、阻礙調查及干擾證人等罪狀被判有罪，檢察官建議量刑7至9年。

川普隨後推文抱怨，指史東受到「司法不公」待遇；之後司法部表態，改而不具體求刑；接着4名承辦檢察官全數退出此案，部分媒體認為這是一種抗議。

面對群情激憤，巴爾13日在接受電視訪問時杠上川普，要他別再推文對刑事案件指手畫腳，並說：「總統的推文讓他的工作『沒辦法做』」。（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP