武漢肺炎波及 新加坡估今年經濟恐負成長

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（法新社新加坡17日電） 由於中國爆發2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情，衝擊前往新加坡的旅遊人口及貿易往來，新加坡今天宣布下修今年經濟成長預測，最壞可能萎縮0.5%。

新加坡是中國以外疫情最嚴重地區，目前確診達75例；中國則有超過7萬例確診。而中國是新加坡最大觀光客來源國和出口主要目的地。

新加坡如今將今年經濟成長率預估，由去年11月預期的0.5%至2.5%調降至-0.5%至1.5%。

新加坡貿易和工業部在聲明中指出：「冠狀病毒疫情...已影響中國、新加坡及全世界許多國家。在亞洲，疫情恐傷害中國與其他受波及國家今年經濟成長前景。」

聲明還說，造訪新加坡的旅客已開始減少，出口也預計將受到打擊。而隨着民眾減少外出購物與用餐，新加坡國內消費很可能下滑。

聯昌國際私人銀行（CIMB Private Banking）分析師宋誠煥警告，新加坡可能陷入技術性經濟衰退。他說：「（新加坡經濟）確實有可能連2季（較前季）萎縮，甚至連2季較去年同期萎縮。」

「從數學計算來看，這是有可能的，考量到全球供應鏈的緊密程度和中國經濟成長放緩帶來的衝擊。中國經濟走軟，會對新加坡這類貿易導向的小型經濟體造成廣泛影響。」

© 2020 AFP