盟國若採用華為設備 川普威脅斷絕情報分享

廣告 繼續瀏覽後續

（法新社華盛頓16日電） 美國駐德國大使格瑞尼爾（Richard Grenell）今天表示，總統川普已揚言要與那些和中國科技大廠華為往來的國家斷絕情報分享。

美國持續施壓盟國，呼籲各國在下一代5G行動數據網路建置過程中禁用華為提供的設備，稱這家全球數一數二大的科技公司會對國安構成風險。

格瑞尼爾表示，川普「指示我闡明，任何國家若選擇使用不值得信賴的5G業者，將大大危及我們分享情報和資訊的能力」。

格瑞尼爾在推特上表示，川普今天在總統專機空軍一號（Air Force One）上致電格瑞尼爾，要他傳達這個訊息。

美國的主要歐洲盟國，特別是英國和法國，已經表示不會在5G網路建置作業中禁用華為設備，不過會採取相關限制。

美國表面上反應頗為收斂，但據說川普對英國感到相當不滿。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）昨天在慕尼黑安全會議（Munich Security Conference）上表示，華為是「中國情報機構的特洛伊木馬」。

華為強烈駁斥美方指控，北京當局也曾抨擊美國「經濟霸凌」。

美國政府14日以共謀詐欺和密謀竊取商業機密等16 項新罪名起訴華為，指控華為涉嫌「數十年來」竊取美國企業商業機密的行為；此前華為已遭控竊取美國電信商T-Mobile的商業機密。（譯者：李佩珊/核稿：盧映孜）

© 2020 AFP