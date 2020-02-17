美國水蜜桃農告德國化工大廠 陪審團判賠2.65億美元

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（法新社華盛頓17日電） 美國陪審團判定密蘇里州一名農夫獲賠2.65億美元（約新台幣79億元），這名農夫指控化工巨擎德國拜耳集團（Bayer AG）及巴斯夫（BASF）的除草劑，摧毀他的水蜜桃果園。

位於密蘇里州吉拉多角（Cape Girardeau）的聯邦法院陪審團15日判定當地水蜜桃農貝德（Bill Bader）勝訴。貝德聲稱，拜耳集團及巴斯夫不負責任地鼓勵農民使用麥草畏（dicamba）除草劑。

金融新聞媒體彭博（Bloomberg News）報導，本案是美國首宗關於麥草畏除草劑的訴訟案，據稱這種除草劑會飄散至其他無法抵抗的植物上，破壞了美國中西部的農作物。

麥草畏除草劑已在市場上銷售多年，如同美國農業生技巨擘孟山都（Monsanto）備受批評的除草劑年年春（Roundup）。

孟山都於2018年遭拜耳收購。在孟山都推出可抵抗除草劑的種子後，除草劑的使用遽增。

在針對麥草畏的訴訟之前，加州陪審團曾在一項官司中判定，拜爾必須支付2.9億美元，賠償一名垂死的場地管理員，因為拜爾未能警告他年年春可能致癌。

拜耳表明，只要使用者遵照指示，麥草畏對作物是無害的。據報導，拜耳計畫對這次判決提出上訴。巴斯夫則不予置評。

拜耳及巴斯夫目前至少面臨140起官司，罪名是麥草畏破壞美國中西部地區作物。本案預計將提高這些官司的勝算。（譯者：陳正健/核稿：陳昱婷）

© 2020 AFP