美國自鑽石公主號撤僑 政策急轉彎美乘客不滿

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（法新社橫濱17日電） 鑽石公主號郵輪乘客因武漢肺炎疫情被隔離多日後，美國專機今天把船上自家公民送回國。然而撤僑計畫卻引起部分美籍乘客憤怒，依據這項姍姍來遲的計畫，他們得再被隔離14天。

俗稱武漢肺炎的2019年冠狀病毒疾病（COVID-19）已在中國大陸造成逾1700人死亡、超過7萬人確診。目前停靠在日本橫濱港的鑽石公主號，則是中國境外最大規模群聚感染處，船上確診人數已達454人。

有部分美國人決定拒絕參與撤僑。

美籍律師史密斯（Matt Smith）偕妻子一同待在船上，他推文說：「我的健康狀況良好，我的兩周隔離時間快滿了。我怎麼會想跟他們認為可能染病的其他人，一起被送上巴士和飛機？將近兩周以來，我都跟他們彼此隔絕。」

史密斯形容，有一名美國乘客在巴士駛來載他們時，站在陽台上高喊「美國、美國」。史密斯寫道：「她當然違反隔離規定沒戴口罩，還跟隔壁陽台的乘客聊天…你希望我跟她一起搭巴士嗎？」

今天一早，已有數台巴士載着美國乘客離開鑽石公主號，巴士駕駛身穿全身防護衣。但52歲美籍乘客阿拉納（Sarah Arana）說，這個階段並未進行健康檢查。阿拉納並表示，美國政府應該「更早、從一開始」就採取行動。

美國駐日使館證實兩架包機已離開日本、飛往美國。

首架包機已抵達加州曲維斯空軍基地（Travis Air Force Base）。另一架不久將降落在德州拉克蘭空軍基地（Joint Base San Antonio-Lackland）。

日本政府對鑽石公主號的因應措施，正面臨愈來愈多批評。在美國撤僑後，預計加拿大、澳洲、義大利、以色列與香港都將進行撤僑。

© 2020 AFP