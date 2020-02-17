詹姆斯隊逆轉 NBA明星賽取勝

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（法新社芝加哥16日電） NBA明星賽打完前3節處於落後的詹姆斯隊，末節克服劣勢率先達標，以157比155逆轉擊敗安特托昆博隊。

為了紀念樂於行善的已故球星布萊恩（Kobe Bryant），美國職籃NBA明星賽前3節都是獨立的小比賽，每節比分都從0比0開始，打完1節12分鐘後，分數較高的隊伍就是勝隊。每節勝出的球隊都能獲得10萬美元（約新台幣305萬元）的獎金，獎金將作為慈善捐款。

為了向布萊恩永不服輸的「曼巴精神」看齊，以往明星賽重攻輕守、甚至完全「不設防」的情況不再，兩隊從比賽開始就卯足全力，前2節兩隊各拿1勝，第3節比賽雙方則是41比41平手。

而明星賽的第4節不限時間，取前3節打完領先的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）隊得分133分，加上象徵布萊恩背號24號的24分後，以157分為贏球的目標分數，兩隊誰先拿下157分就是最後的勝隊，勝隊獲得20萬美元（約新台幣610萬元）獎金，獎金同樣作為慈善用途。

第4節開打時，詹姆斯（LeBron James）隊以124比133落後安特托昆博隊，要率先拿下目標分數157分，難度比對手高上不少，但兩隊此節互不相讓，過去明星賽幾乎不曾見過的高強度防守屢屢出現，讓表演為主的明星賽，彷佛是決定總冠軍的關鍵殊死戰。

詹姆斯隊第4節在驚濤駭浪中將比分超前，156比155領先之際，戴維斯（Anthony Davis）獲兩罰機會，他第1罰不進，讓比賽還有懸念，但第2罰穩穩罰進，讓詹姆斯隊率先拿下157分，以157比155逆轉擊敗安特托昆博隊，拿下今年明星賽的勝利。

前洛杉磯湖人球星布萊恩搭乘的直升機，1月在洛杉磯近郊山區墜毀，他和女兒吉安娜及其他7人全部身亡，他的離世震驚體壇，今天在芝加哥進行的NBA明星賽，也展現巧思向他致敬。

為了向生涯20年都在湖人度過的布萊恩致意，今天賽前由湖人傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）致詞，盛讚布萊恩對家庭乃至洛杉磯社區的付出，他並說：「布萊恩的驟逝對整個NBA大家庭來說，都是艱難的一刻。」

除了表演活動，球迷可藉由現場影片再度一睹布萊恩的風采。今年明星賽兩隊球員分穿背號「24」和「2」的球衣，紀念布萊恩（背號24號）和吉安娜（背號2號）。同樣為了悼念這場悲劇，球員球衣右胸近肩膀處還綉有9顆星星，向9名罹難者致意。

© 2020 AFP