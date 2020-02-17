音速小子超會衝 北美票房奪第一

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（法新社洛杉磯16日電） 派拉蒙出品的家庭片「音速小子」（Sonic the Hedgehog）以北美5700萬美元票房成績，登上北美票房冠軍。 本周末排名第2的電影票房收入落後「音速小子」一大截，華納兄弟超級英雄片「猛禽小隊：小醜女大解放」（Birds of Prey）3天收入來到1710萬美元（4天1950萬美元）。

排名第3的是本周末新上檔的索尼恐怖片「逃出夢幻島」（Fantasy Island），進帳1240萬美元（4天1400萬美元）。這部由麥可潘納（Michael Pena）和Maggie Q主演的電影，是將1970年代電視節目搬上大銀幕。

同樣本周末新上檔的環球愛情劇情片「照片」（The Photograph），這部由凱斯史坦費爾德（Lakeith Stanfield）和伊莎蕾（Issa Rae）主演的電影，首映以1230萬美元（4天1400萬美元）排名第4。

排名第5的是索尼動作片「絕地戰警FOR LIFE」（Bad Boys for Life），進帳約1130萬美元（4天1280萬美元）。

排名第6到第10的電影依序為：「1917」（1917），810萬美元（4天940萬美元）；「野蠻遊戲：全面晉級」（Jumanji: The Next Level），570萬美元（4天700萬美元）；「寄生上流」（Parasite），550萬美元（4天670萬美元）；「杜立德」（Dolittle），510萬美元（4天630萬美元）；「每況愈下」（Downhill），470萬美元（4天520萬美元）。（譯者：蔡佳敏/核稿：嚴思祺）

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