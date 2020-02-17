UN秘書長：各國應果斷行動推動轉型 面對全球暖化

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（法新社伊斯蘭馬巴德16日電） 聯合國（UN）秘書長古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，面對全球暖化日益嚴重，各國政府必須採取果斷行動和「轉型改變」。

聯合國氣候變化綱要公約第25次締約方會議（COP25）去年12月在西班牙馬德里舉行，本應在2015年巴黎氣候協定基礎上，達成突破性的承諾。

然而，取而代之的是各國政府間含糊其詞，觀察員則抨擊他們不夠格且不具上進心。

古特瑞斯在巴基斯坦首都伊斯蘭馬巴德（Islamabad）致詞時說：「我們的地球正在燃燒，但太多決策者仍在胡來。」

「唯一的出路就是採取果斷的氣候行動…循序漸進的方法已不足。」

聯合國政府間氣候變遷問題小組（IPCC）2018年底得出結論，為遏止全球氣候亂象，將需社會和全球經濟重大轉型。IPCC的報告指出，2030年前全球二氧化碳排放量必須減少45%，並達成2050年「凈零」碳排目標，將氣溫上升幅度控制在攝氏1.5度。

古特瑞斯談到將於11月在英國蘇格蘭格拉斯哥（Glasgow）舉行的第26次締約方會議（COP26），他說「各國政府必須以更大的野心，實現世界所需及人民要求的轉型改變」。

古特瑞斯說，富裕國家應該打頭陣，包括停止「有悖常理的」化石燃料補貼。

© 2020 AFP