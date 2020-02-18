中國一帶一路受挫 吉爾吉斯90億元貿易物流中心喊卡

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（法新社吉爾吉斯比許凱克17日電） 中國一家投資公司計畫挹注近3億美元（約新台幣90億元），在吉爾吉斯興建貿易與物流中心。該公司今天宣告退出這項計畫，原因是地方民眾抗議。

該公司正式登記名稱為「吉爾吉斯中國經濟自由區阿特巴希」（Kyrgyz-Chinese Free Economic Zone At-Bashy）。該公司計畫在吉爾吉斯中部的納倫（Naryn）阿特巴希區（At-Bashy）建設物流中心。

該公司表示，相信「當部分地方民眾反對這項建設」，這項計畫「不可能」通過。「因此我們被迫決定中止（這項計畫）。

中國國家主席習近平去年訪問吉爾吉斯期間，達成了興建這棟物流中心的協議。這棟建築預計容納享有貿易優惠的一群小型企業及工廠。

該公司宣稱，在這項計畫投入營運時，將聘請1萬5000名員工。該公司計畫投資近2.8億美元（約新台幣84億元）。

納倫區警方發言人指出，有逾1000名抗議者參與示威。地方媒體報導畫面顯示，有抗議者騎馬，攜帶着吉爾吉斯國旗。標語牌上寫着「我們不會將吉爾吉斯的土地交給中國」。

一位匿名政府代表告訴法新社，抗議者受到謠言誤導，據傳負責這項設施的吉爾吉斯及中國合資公司，將保留正在施工的土地，而非將土地出租。

法新社指出，這次抗議顯示當地民眾對北京影響力日增的憤怒。吉爾吉斯與中國接壤，是北京「一帶一路」倡議的重要網路之一。

© 2020 AFP