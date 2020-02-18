武漢肺炎延燒 F1賽事越南照辦不誤

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（法新社河內18日電） 在武漢肺炎持續延燒之際，同樣都是一級方程式（F1）賽車，在中國與越南卻有不同的命運。原本要在中國上海舉行的F1賽事因疫情而延期，但越南的賽事則將如期於4月登場。

F1賽車越南大獎賽執行長黎玉枝（Le Ngoc Chi）向法新社表示，比賽將如期在4月5日登場。

武漢肺炎已奪走中國逾1800條人命，並攪亂亞洲運動賽事的日程，多項頂級賽事被迫延期，包括上海的F1賽車中國大獎賽，以及香港國際7人制橄欖球賽。

但越南當局說，越南首次的F1賽事將如期舉行。越南國營媒體今天報導，河內旅遊局副局長陳忠孝（Tran Trung Hieu）說：「F1賽事不會延期，雖然這只是一個運動賽事，但對越南與河內的觀光都有很大的影響」。他還說，將採取所有措施確保賽事安全。

建設工作本周持續進行，法新社記者看到工人們在賽道上架設看台。F1努力在東南亞開闢新市場，令越南這個共產國家首度嘗到F1賽事的輝煌與魅力。

河內對這項賽事的歡迎程度下了很大的賭注。河內去年與F1簽了一個10年合約，越南國營媒體說，這每年要花越南6000萬美元。這項花費由越南最大企業集團VinGroup所承擔。（譯者：陳家倫/核稿：陳昱婷）

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