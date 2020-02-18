激勵第一線防疫人員 湖北擬讓醫護子女中考加分

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（法新社北京18日電） 中國湖北省官員今天表示，對抗致命武漢肺炎疫情的中國第一線醫護人員子女，將能在申請學校及高等教育的考試中加分，以資獎勵。

湖北省是武漢肺炎發源地，更是傳出大部分死亡病例的省分，醫護人員已被中國官媒和網路塑造成名人，但為了進一步激勵醫護人員，當局轉向中國競爭激烈的升學考試體系。

湖北省政府在「進一步關愛和激勵新冠肺炎疫情防控一線醫務人員的若干措施」通知中表示，此舉是為了「進一步關愛全省一線醫務人員」，並激勵他們以更加堅定的信心和更加堅強的戰鬥力投入防疫工作。

官員指出，今年申請高中的醫療人員子女，中考總分可加10分，幼童則能優先安排就讀公立幼稚園。

雖然數百萬人在武漢肺炎吹哨者李文亮醫師病逝時，在網路上表達哀痛之情，但這篇聲明發布後，中國網友紛紛抱怨只獎勵湖北省醫療人員不公平。

一名用戶在微博上寫道：「加分已經不公平了，但只獎勵湖北省醫療人員，甚至對其他省分更不公平，因為他們全都到那裡去幫忙了。」

湖北省政府今天在記者會上表示，中國各地超過3萬2000名醫療人員奉派至湖北支援。

其他人則說，孩童不應獲得這種獎勵，認為孩子因父母的奉獻而獲得好處並不恰當，或說這會導致教育不公。

© 2020 AFP