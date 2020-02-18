研究：野火危機影響3/4澳洲人 當局支持率暴跌

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（法新社雪梨18日電） 澳洲野火延燒5個月，根據今天公布的一項調查，澳洲3/4民眾、將近1800萬人自認受到這波致命野火危機影響。調查也顯示，野火這一燒，同時燒掉了政府和煤炭計畫的支持率。

澳洲去年9月爆發野火，一連燒了5個多月，奪走30 多條人命並燒毀數千棟民宅，影響民眾甚鉅。

澳洲國立大學（Australian National University ）社會研究主筆畢德爾（Nicholas Biddle）表示：「這場火災幾乎影響到每個澳洲民眾，這將會影響我們許多人好幾年。」

這項訪問3000人的調查指出，14%成人受到直接影響，他們的房屋沒了或受損，或是全家被迫撤離。

除了近300萬人直接受衝擊，更有1500萬名澳洲人受到間接影響，包括受野火煙霧影響或度假計畫泡湯。

野火衝擊規模如此廣泛，震驚研究人員，也將成為坎培拉當局的一大隱憂，尤其許多民眾對政府觀感不佳，批評政府危機因應不力、不太關心氣候變遷。科學家認為，乾旱和氣候變遷導致不利天候條件惡化，助長野火燎原。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）先前在火勢蔓延之際到美國夏威夷度假，並且拒絕進一步減少碳排，因而招致批評。畢德爾說：「僅27%受訪者表示他們對政府有信心或非常有信心。」等於是3個月下滑11個百分點。

他說：「這是我在這麼短時間內見過信心下滑幅度最大的一次。」

上次大選支持政府的受訪者中，支持新建煤礦場的比例從野火危機前的72%跌到1月的57%。

© 2020 AFP