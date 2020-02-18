祖克柏訪歐 籲規範科技公司需新主管機關

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（法新社華盛頓17日電） 臉書（Facebook）執行長祖克柏向歐洲聯盟官員表示，監督規範大型科技公司，亟需新的主管機關。歐盟儼然已成為全球監管矽谷科技公司的最高執行者。

祖克柏（Mark Zuckerberg）在和歐盟官員會面時強調，重要的是控制平台上的仇恨言論與假訊息，而不會淪於打壓言論自由。臉書旗下還擁有Instagram與Whatsapp。

祖克柏向歐盟執委會副主席喬霍瓦（Vera Jourova）提及此一話題。臉書兩年前發生劍橋分析公司（Cambridge Analytica）醜聞時，喬霍瓦曾公開發言痛批臉書。

臉書2018年被控與目前已倒閉的英國政治顧問業者劍橋分析公司分享8700萬用戶的資訊，違反臉書2012年與美國聯邦貿易委員會（FTC）就隱私問題達成的「協議裁決」。FTC調查結果發現臉書在保護用戶隱私方面問題多多。

歐盟發言人說，喬霍瓦則提出和保障民主、基本人權、自由公平選舉，以及對抗假訊息等有關的議題，其中包括政治廣告透明化。

臉書在提交給喬霍瓦的報告中強調，約束不當言論的方法，是要確保平台能在適當的制度下運作，而不是讓這些平台為言論本身負責。

臉書說，線上內容「可能需要一個新的主管機關」。

也曾和祖克柏會過面的歐盟執委布勒東（Thierry Breton）說，臉書的報告雖然有趣，但有所不足，關於平台的責任處理得太慢也太少。

布勒東說，臉書必須「對責任有更多具體描述，而且對大型科技公司在市場上的優勢也未提到 」。

臉書、推特（Twitter）、Google等科技巨擘面對愈來愈大壓力，輿論要求這些平台拿出更好辦法，應對一些政府與政治團體藉平台來散布誤導的訊息或不實消息。

祖克柏15日在慕尼黑安全會議中說：「現行架構有兩套，一套用來管理報紙與媒體產業，一套模式用於電信業。電信業模式是讓資訊流通，但你不會因為某人在電話線上說了某些傷害性言論，就找電信公司算帳。我其實認為應該有一套介於兩者之間的管理辦法。」（譯者：紀錦玲/核稿：劉淑琴）

© 2020 AFP