傳美與塔利班快達成和平協議 2月底杜哈簽署

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（法新社喀布爾18日電） 阿富汗民兵組織塔利班消息人士今天告訴法新社，2001年起交戰至今的美國與塔利班即將達成畫時代的撤軍協議，雙方有望月底在卡達簽署文件。

一名阿富汗官員表示，文件有可能於2月29日在卡達首都杜哈（Doha）簽署，一切端賴華府與塔利班（Taliban）上周經冗長談判所達成的降低暴力活動是否成功而定。

美國希望減少在阿富汗的駐軍，駐阿美軍規模目前約在1萬2000到1萬3000人之間，這一仗打了18年，美國總統川普希望兌現他把美軍帶回家的承諾。

塔利班消息人士在巴基斯坦說：「所有安排細節都已敲定，領導委員會已向塔利班談判團隊發出可行訊號。」

美國和塔利班原本去年9月就將簽署撤軍協議，但塔利班持續發動暴力活動，讓川普決定在最後一刻喊卡。

塔利班消息人士說，他們23日將在杜哈與美國談判人員見面，討論簽署儀式的日期與地點。

他又說，在2月最後一周舉行簽署儀式這方面，雙方即將達成共識。

塔利班消息人士說：「上次我們很有誠意要簽協議，是美國總統川普決定撤回雙方團隊在杜哈達成的共識。這次（簽署儀式）一定會舉行。」

阿富汗官員表示：「如果塔利班信守承諾降低暴力活動，簽署儀式將在杜哈舉行。」（譯者：張曉雯/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP