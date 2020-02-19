利比亞首都再遭攻擊 政府宣布中止停火談判

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（法新社的黎波里18日電） 利比亞首都的黎波里一座港口今天遭火箭炮連番攻擊，聯合國承認的全國團結政府（GNA）晚間宣布，將暫停參與各項意在斡旋內戰衝突雙方達成永久停火協議的談判。

利比亞2014年以來分裂成兩個敵對政權，一個是控制首都的黎波里（Tripoli）、獲國際承認的全國團結政府（GNA），另一個在東部的政府則與自封利比亞國民軍（LNA）的軍閥哈夫塔（Khalifa Haftar）結盟。

兩方之前都派出5人小組參與聯合國駐利比亞代表團主席沙拉梅（Ghassan Salame）主持的停火談判。

全國團結政府今天透過新聞稿表示，在對侵略者哈夫塔和他種種違反停火行徑採取堅定立場之前，全國團結政府「宣布暫停參與在日內瓦舉行的軍事談判」。

的黎波里一座港口今天遭火箭炮攻擊，目前仍無人出面宣稱犯案，但哈夫塔為推翻全國團結政府，去年4月以來連番攻擊的黎波里。

全國團結政府的聲明指出：「對住宅區、機場和港口發動這樣有系統的轟炸行動，加上石油設施遭完全封鎖，目標顯然是要引發危機，影響民眾所有生活層面。」

聲明還說，哈夫塔部隊企圖破壞國家穩定上「徒勞無功」，也未能成功搶奪政權。（譯者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP