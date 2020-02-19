助委內瑞拉賣油 俄羅斯石油子公司遭美製裁

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（法新社華盛頓18日電） 美國今天宣布對協助委內瑞拉銷售石油的俄羅斯石油公司（Rosneft）旗下子公司實施制裁，藉此擴大國際壓力以打破委國左翼總統馬杜洛對權力的控制。

美國財政部制裁的對象是國營的俄羅斯石油公司副總裁卡西米羅（Didier Casimiro）及其旗下Rosneft Trading。儘管美國實施制裁，Rosneft Trading仍協助委內瑞拉銷售石油。

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）發表聲明說：「身為委內瑞拉石油銷售運輸的全球交易主要經紀商角色，Rosneft Trading扶持獨裁的馬杜洛（Nicolas Maduro），使他得以鎮壓委內瑞拉的民眾。」

蓬佩奧表示：「這些支持貪腐政權，容許貪腐政權鎮壓人民的人將被追究責任。」

美國實施的制裁將禁止Rosneft Trading和卡西米羅的資產不得經由美國。另外，在美國管轄範圍內和他們進行交易將被視為違法。

近來才結束全球訪問行程返國的委內瑞拉反對派領袖瓜伊多（Juan Guaido）讚揚美國這項對馬杜洛政府的施壓行動。

瓜伊多說：「支持獨裁者的人，無論他們是誰，背景為何，都要承擔後果。」

俄羅斯則譴責美國試圖「讓世界屈服於自己的意志之下」，並抨擊華府「替美國企業製造優勢的老派想法，這些企業無法在世界舞台上和俄國企業競爭」。

委內瑞拉外長阿雷亞薩（Jorge Arreaza）批評美國的制裁「違反貿易和企業自由」。

© 2020 AFP